Cristiano Ronaldo yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak

İLK 10'DA 6 NBA OYUNCUSU VAR

En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin ilk 10 sırasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan 6 ismin bulunması dikkati çekti.

NBA'deki ücret tavanı uygulaması doğrultusunda takımlarının maksimum kontrat verdiği Phoenix Suns'tan Devin Booker ve Minnesota Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns, 4 yıl için 224 milyon dolar alacak. Yıllık ortalama kazançları 56 milyon dolar olan İki basketbolcu, bu sayede listenin 3. sırasını paylaşıyor.

Listenin 6'ncı ve 9'uncu sırasında ise otomobil sporcuları yer aldı. Son 2 yılın F1 şampiyonu Max Verstappen'in, Red Bull ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre sezon başına 53,3 milyon dolar kazanacağı basına yansıdı ve takım iddiayı reddetmedi.