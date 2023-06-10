Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçı izliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor... Karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izliyor.
İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor.