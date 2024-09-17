Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, "Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübünün yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.