Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

"AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Erdoğan, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını aktardı.

Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe'nin ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'mizi elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabb'imden üstün başarılar temenni ediyorum. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim."