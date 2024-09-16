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Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

SPOR&SKOR HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 2

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sporcuları AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 3

Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 4

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti - 7
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