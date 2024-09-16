Cumhurbaşkanı Erdoğan paralimpik sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sporcuları AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.
Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.