Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları

VAKIFBANK, GUINNES DÜNYA REKORLAR KİTABINA GİRDİ

VakıfBank elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan unvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

En çok Dünya Şampiyonu olan takım

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Vakıfbank FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu.

VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.