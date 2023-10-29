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Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde takım ve bireysel başarılara imza attı. Futbol, basketbol, voleybol, güreş, halter ve birçok spor dalında unutulmaz başarılar elde etti. İşte Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca elde edilen en önemli başarılar...

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 1

GALATASARAY UEFA KUPASINI KAZANDI

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olarak Avrupa'daki mücadelesine UEFA Kupası ile devam etti.

Finale gelene kadar İtalya'nın Bologna, Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Mallorca ve İngiltere'nin Leeds United takımlarını turnuvanın dışına iten Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan finalde ise bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla üstünlük sağlayarak UEFA Kupası'nı kazandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 2

AVRUPA KUPASININ ARDINDAN SÜPER KUPA DA MÜZEDE

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 3

A MİLLİ TAKIM DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye, Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi bir başarıya imza attı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 2002 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı, 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 4

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı.

Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 5

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE REKOR KIRDI

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan (11) Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 6

FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE İLK TÜRK ŞAMPİYON

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 7

ANADOLU EFES ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez final maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 2021'nin ardından 2022 sezonunda da mutlu sona ulaşmayı başardı.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 8

AMPUTE MİLLİ TAKIM ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Milliler, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 9

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

VİDEO: FİLENİN SULTANLARI 100.YILIN GURURU OLDU

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 10

VAKIFBANK, GUINNES DÜNYA REKORLAR KİTABINA GİRDİ

VakıfBank elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan unvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

En çok Dünya Şampiyonu olan takım

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Vakıfbank FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu.

VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 11

METE GAZOZ'DAN ALTIN MADALYA

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 12

"CEP HERKÜLÜ" NAİM SÜLEYMANOĞLU

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de hayata gözlerini açan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım." dedi.

Halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu, henüz 15 yaşındayken 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve "En genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.

1983 Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. ABD'de 1983'te düzenlenen 'Rekortmenlerin Turnuvası'nda dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu'na burada "Cep Herkülü" lakabı takıldı.

Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları - 13

AYŞE BEGÜM ONBAŞI'NDAN ALTIN MADALYA

19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

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