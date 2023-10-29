Cumhuriyet'in 100 yılında unutulmaz spor başarıları
Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde takım ve bireysel başarılara imza attı. Futbol, basketbol, voleybol, güreş, halter ve birçok spor dalında unutulmaz başarılar elde etti. İşte Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca elde edilen en önemli başarılar...
GALATASARAY UEFA KUPASINI KAZANDI
Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olarak Avrupa'daki mücadelesine UEFA Kupası ile devam etti.
Finale gelene kadar İtalya'nın Bologna, Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Mallorca ve İngiltere'nin Leeds United takımlarını turnuvanın dışına iten Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan finalde ise bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla üstünlük sağlayarak UEFA Kupası'nı kazandı.