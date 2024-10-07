"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu

"SEMİH GÖZ ARDI EDİLEMEZ..."

Sezon başındaki coşkulu hücum futbolundan yine uzakta bir görüntü ortaya koyan Kara Kartal, Immobile’yle öne geçse de uzatma dakikalarında Maxim’in sayısıyla yıkıldı. Frankfurt maçının ardından, “En iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin” sözleriyle şok etkisi yaratan teknik direktör Van Bronckhorst, Gaziantep’de birbiri ardına şoklar yaşatmaya devam etti. Hollandalı teknik adam, önce; Muçi, Mario ve Silva olarak oluşturduğu orta saha üçlüsüyle şaşırttı. Takımın hücum efektifliği, bu üçlüyle beklentilerin altında kaldı. Ardından Ciro Immobile’nin penaltı kullandığı sırada gözlerini kapatan Bronckhorst, ilginç bir görüntüye imza attı.

BİR DAKİKAYI DA MI HAK ETMEDİ?

Genç hoca, 67’da Immobile’yi oyundan alıp yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu alarak tartışmalı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Bronckhorst’un, hücum efektifliğindeki eksiğe rağmen dünkü mücadelede Semih Kılıçsoy’a 1 dakika bile süre vermemesi şaşırttı. Skor üretme konusunda büyük düşüş yaşayan Beşiktaş’ın, Semih Kılıçsoy’u kazanması şart.

Gökmen Özcan | FANATİK