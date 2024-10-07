"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"DAHA ÇOK SAVUNMACI DAHA İYİ DEFANS DEĞİLDİR"
İlk 45 dakika, Trabzonspor maçının 11’e 10 oynanan ikinci yarısına benzer nitelikteydi. Savunma çizgisini geriye çeken bir rakip, birbirine yakın iki hattı yarmakta zorluk çeken bir Beşiktaş. Bu noktada Ndour’lu sahaya yayılışın yarattığı zaaflardan da bahsetmek gerek.
Hollandalı teknik adamın Tayyip Talha ve Zaynutdinov hamleleri, son dakikalarda takımının iyice geriye yaslanmasını ve önde top tutamasının sağladı. Çok savunma oyuncusuyla daha iyi savunma yapılır diye bir şey yok. Nitekim son dakikada Maxim, bu dersi 2 puanı da Beşiktaş’ın hanesinden alıp takımına beraberliğe getirerek vermiş oldu.
Engin Kehale | HÜRRİYET