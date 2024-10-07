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"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu - 1

"DAHA ÇOK SAVUNMACI DAHA İYİ DEFANS DEĞİLDİR"

İlk 45 dakika, Trabzonspor maçının 11’e 10 oynanan ikinci yarısına benzer nitelikteydi. Savunma çizgisini geriye çeken bir rakip, birbirine yakın iki hattı yarmakta zorluk çeken bir Beşiktaş. Bu noktada Ndour’lu sahaya yayılışın yarattığı zaaflardan da bahsetmek gerek.

Hollandalı teknik adamın Tayyip Talha ve Zaynutdinov hamleleri, son dakikalarda takımının iyice geriye yaslanmasını ve önde top tutamasının sağladı. Çok savunma oyuncusuyla daha iyi savunma yapılır diye bir şey yok. Nitekim son dakikada Maxim, bu dersi 2 puanı da Beşiktaş’ın hanesinden alıp takımına beraberliğe getirerek vermiş oldu.

Engin Kehale | HÜRRİYET

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"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu - 2

"DEĞİŞİKLİKLERLE GERİYE GİTTİ"

Oyunun ve topun kontrolünü tamamen eline alan siyah beyazlılar ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladı. Ancak gol VAR uyarısıyla penaltıdan geldi. Beşiktaş’ın bulduğu alanlarla yakaladığı pozisyonları değerlendirememiş olması dünkü beraberliğin temel sebebi.

İkinci neden ise Giovanni Van Bronckhorst’un oyuncu değişiklikleri ile oyunun kontrolünü Gaziantep’e vermesiydi. Topu ön alanda tutamayan Beşiktaş, son bölümde baskı yedi ve gol adeta “geliyorum” diye haykırdı.

"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu - 3

"KÖTÜ FUTBOL, KÖTÜ SONUÇ"

"Her iki takım içinde ilk 30 dakika zevksiz, isteksiz ve ağır bir görüntü içerisindeyken Beşiktaş penaltı kazandı. Geçtiğimiz maç kaçırdığı penaltıyı adeta telafi eden İmmobile bunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hemen akabinde Gedson yarı sahadan aldığı topu yine harika bir şekilde rakip ceza sahası içerisine taşıdı ve son vuruşu yapan Muçi'nin şutu üst direkten dışarı çıktı. Pozisyon dönüşünde Gaziantep'in bir golüde ofsayttan iptal edildi. İlk yarının benzeri bir futbol ikinci yarıda da devam etti. Her iki takımda hiçbir şekilde gol yollarında etkili olamadı. Beşiktaş biraz daha oyuna tesir etmesi için Immobile ve Joao Mario'yu çıkararak yerine Mustafa Hekimoğlu ve Rashica'yı aldı. Gaziantep uzatmalarda golü de buldu ve maçında objektif bakarsak hakkı beraberlikti. Bence Beşiktaş bu maçla derin bir yara aldı. Beşiktaş'ta son oynadığı iki Avrupa maçının yorgunluğu mu vardı anlamadım ama bu sezonun en silik futbolunu ortaya koydular. Umarım milli arayı iyi değerlendirip iyice dinlenir Konya maçıyla beraber özlediğimiz performansına kavuşur. Çünkü bir maç sonra Galatasaray derbisi"

Sinan Vardar | FOTOMAÇ

"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu - 4

"SEMİH GÖZ ARDI EDİLEMEZ..."

Sezon başındaki coşkulu hücum futbolundan yine uzakta bir görüntü ortaya koyan Kara Kartal, Immobile’yle öne geçse de uzatma dakikalarında Maxim’in sayısıyla yıkıldı. Frankfurt maçının ardından, “En iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin” sözleriyle şok etkisi yaratan teknik direktör Van Bronckhorst, Gaziantep’de birbiri ardına şoklar yaşatmaya devam etti. Hollandalı teknik adam, önce; Muçi, Mario ve Silva olarak oluşturduğu orta saha üçlüsüyle şaşırttı. Takımın hücum efektifliği, bu üçlüyle beklentilerin altında kaldı. Ardından Ciro Immobile’nin penaltı kullandığı sırada gözlerini kapatan Bronckhorst, ilginç bir görüntüye imza attı.

BİR DAKİKAYI DA MI HAK ETMEDİ?

Genç hoca, 67’da Immobile’yi oyundan alıp yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu alarak tartışmalı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Bronckhorst’un, hücum efektifliğindeki eksiğe rağmen dünkü mücadelede Semih Kılıçsoy’a 1 dakika bile süre vermemesi şaşırttı. Skor üretme konusunda büyük düşüş yaşayan Beşiktaş’ın, Semih Kılıçsoy’u kazanması şart.

Gökmen Özcan | FANATİK

"Daha çok savunmacı daha iyi defans değildir" | Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu - 5

"GABRİEL ÇIKINCA EKONOMİK DEĞİL"

"Gaziantep’te ise Okereke karşı karşıya dünyaları kaçırdı. Zaten 18. dakikada Gabriel Paulista’nın mükemmel son adam müdahalesi olmasa Beşiktaş golü maalesef yerdi. Lakin Gabriel o pozisyonda sakatlanınca Gaziantep daha da fazla savunma arkasına attığı toplarla pozisyon buldu. Beşiktaş ise Frankfurt karşısında sergilediği oyun kalitesinin yarısını bile sergilemeden golü bulmayı başardı. Gol tamamen Rafa Silva ve Immobile’nin tecrübeyle harmanladıkları dar alan yetenekleri sayesinde kazanılan penaltıdan geldi. Gedson’un süper oynadığı ilk yarıda her maç yükselen performansıyla Portekiz Milli Takımı kadrosuna göz kırpan çift yönlü orta saha, golden hemen sonra güçlü driplingleriyle çok başarılı bir geçişin mimarı oldu. O pozisyonda Immobile’nin tek pasında Muçi biraz dikkatli olsaydı skorun 2-0 olması içten bile değildi ve maçın kalanı Beşiktaş için daha kolay geçebilirdi. Oyuncu değişiklikleri sonrası kalite iyice düştü, Beşiktaş bulduklarını yüksek enflasyondaki bozuk para gibi harcarken, kredi kartı borcu misali bir sürü pozisyon verip sonunda golü yedi."

Ali Ece | FANATİK

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