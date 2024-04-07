NTV.COM.TR’ye geri dön

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa krizinde maç gününe gelindi. Galatasaray maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya dün giderken, Fenerbahçe U19 takımı ise bugün şehre gitti. Ali Koç'un eşlik ettiği kafile özel uçakla Şanlıurfa'ya indi ve 11 Nisan Stadyumu'na hareket etti. İşte Süper Kupa krizi, olasılıklar ve tüm yaşananlar...

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 1

Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad’da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelendi.

SÜPER KUPA'DA DURUM NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 3

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe maçın tarihinin ertelenmediği ve maça yabancı hakem atanmadığı için finale U19 takımıyla çıkacağını duyurdu.

İşte Şanlıurfa'da saat saat yaşananlar...

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 4

7 NİSAN - 18.30

Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla Şanlıurfa'ya indi.

GAP Havalimani'na gelen özel uçaktan inen kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla 11 Nisan Stadyumu'na hareket etti.

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 5

7 NİSAN - 17.00

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç  ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci sarı-lacivertli U19 kafilesiyle Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 6

7 NİSAN - 14.45

Fenerbahçe U19 Takımı, U19 Elit A Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takip etti.


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 7

Halfeti'ye giden Özbek ve beraberindekiler, bölgede fotoğraf çektirdi.


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 8

7 NİSAN - 13.00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Göbeklitepe ve sular altında kalan tarihi köy Halfeti'yi gezdi.


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 9

6 NİSAN - 21.00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın gerçekleştirdiği basın toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin maçla ilgili düşüncesinin kendilerini etkilemediğini ve Galatasaray olarak yaptıkları program dahilinde hareket ettiklerini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Rakibin kiminle oynayacağını düşünmeden geldik. Programımızı nasıl tasarladıysak öyle uyguladık. Tam kadro olarak geldik. Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız. Üzerimize düşen görevi yarın yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrasında bu kupayı kazanmak için yarın sahada olacağız. Kendi görevimizi yapıp hazır olacağız."


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 10

Takıma Şanlıurfa'daki Galatasaray taraftarları coşkulu bir karşılama yaptı.


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 11

6 NİSAN - 16.00

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.

Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.


Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 12

4 SORUDA OLASILIKLAR

1. İHTİMAL: 7 OYUNCUNUN ALTINA İNİLEMİYOR
TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi’ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart.

Buna göre; Fenerbahçe sahaya U19'dan 9 futbolcusuyla çıkacak. 3 oyuncunun peşpeşe sakatlık yaşamasıyla ise sahadaki oyuncu sayısı 7’nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai işlem olmayacağı düşünülüyor.

2. İHTİMAL: HAKEM PROTESTO EDİLEBİLİR
Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.

3. İHTİMAL: MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA SAHAYI TERK EDECEK
Fenerbahçe U19 takımı sahaya çıkacak ve başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

4. İHTİMAL: MAÇA HİÇ ÇIKMAYACAK
Fenerbahçe U19 takımı maça hiç çıkmayacak. Talimatnameye göre bunun cezası ise "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men edilmek" olacak.

SÜPER KUPA'DA NE OLACAK?

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 13

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 14

MAÇIN HAKEM KADROSU

21.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 15

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'da - 16

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

1972-1973

Fenerbahçe-Galatasaray

2-1

1984-1985

Fenerbahçe-Galatasaray

1-1 (4-2 pen.)

1995-1996

Galatasaray-Fenerbahçe

3-0

2011-2012

Galatasaray-Fenerbahçe

3-2

2012-2013

Galatasaray-Fenerbahçe

1-0

2013-2014

Fenerbahçe-Galatasaray

0-0 (3-2 Pen.)

21.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER
;