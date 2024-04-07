Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'ya hareket etti

4 SORUDA OLASILIKLAR

1. İHTİMAL: 7 OYUNCUNUN ALTINA İNİLEMİYOR

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi’ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart.



Buna göre; Fenerbahçe sahaya U19'dan 9 futbolcusuyla çıkacak. 3 oyuncunun peşpeşe sakatlık yaşamasıyla ise sahadaki oyuncu sayısı 7’nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai işlem olmayacağı düşünülüyor.



2. İHTİMAL: HAKEM PROTESTO EDİLEBİLİR

Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.



3. İHTİMAL: MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA SAHAYI TERK EDECEK

Fenerbahçe U19 takımı sahaya çıkacak ve başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak.



4. İHTİMAL: MAÇA HİÇ ÇIKMAYACAK

Fenerbahçe U19 takımı maça hiç çıkmayacak. Talimatnameye göre bunun cezası ise "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men edilmek" olacak.

SÜPER KUPA'DA NE OLACAK?