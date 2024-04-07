Dakika dakika Süper Kupa heyecanı | Fenerbahçe U19 takımı ve Ali Koç Şanlıurfa'ya hareket etti
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa krizinde maç gününe gelindi. Galatasaray maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya dün giderken, Fenerbahçe U19 takımı ise bugün yola çıktı. Ali Koç'un eşlik ettiği kafilenin 18.30'da Şanlıurfa'da olması bekleniyor. İşte Süper Kupa krizi, olasılıklar ve tüm yaşananlar...
Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad’da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelendi.
SÜPER KUPA'DA DURUM NASIL BU NOKTAYA GELDİ?