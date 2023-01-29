NTV.COM.TR’ye geri dön

Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor

Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan ardından güvenlik gerekçesiyle başka bir yere nakledilen Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in diğer hükümlüler ilgiyle karşıladı ve cezaevinde imza dağıttığı iddia edildi.

Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor - 1

Brezilyalı futbolcu Dani Alves İspanya'nın Barcelona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklandı.


Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor - 2

Ardından güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildi.


Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor - 3

Barcelona'nın eski yıldızı Alves'in tecavüz suçlamasıyla girdiği cezaevinde ilgiyle karşılandığı hatta imza dağıttığı iddia edildi.


Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor - 4

Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.


Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor - 5

NE OLMUŞTU?

30 Aralık'ta bir gece kulübünde yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadın Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.


Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor - 6

Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER