Dani Alves cezaevinde imza dağıtıyor

Brezilyalı futbolcu Dani Alves İspanya'nın Barcelona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklandı.
Ardından güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildi.
Barcelona'nın eski yıldızı Alves'in tecavüz suçlamasıyla girdiği cezaevinde ilgiyle karşılandığı hatta imza dağıttığı iddia edildi.
Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
30 Aralık'ta bir gece kulübünde yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadın Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.