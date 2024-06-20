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Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında bu akşam Danimarka ile gruplardan çıkmak için mücadele edecek. C Grubu'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı mağlup eden İngiltere, bu akşam Danimarka'yı yenmek ve gruplardan çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadıkları ilk maçların ardından İngiltere'nin 3, Danimarka'nın 1 puanı bulunuyor. İngiltere bu akşam kazanması halinde, EURO 2024 gruplarından çıkmayı garantileyecek. Peki, Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 2

DANİMARKA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında bu akşam Danimarka ile İngiltere karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki takım, Frankfurt Arena'da sahaya çıkacak.

Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 3

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın bu akşamki maça şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle, Hojlund, Poulsen

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 4

İNGİLTERE GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEMEK İSTİYOR

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.

C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.

Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 5

REKABETTE İNGİLTERE ÖNDE

Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.

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