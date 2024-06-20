Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadıkları ilk maçların ardından İngiltere'nin 3, Danimarka'nın 1 puanı bulunuyor. İngiltere bu akşam kazanması halinde, EURO 2024 gruplarından çıkmayı garantileyecek. Peki, Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?