Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)
İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında bu akşam Danimarka ile gruplardan çıkmak için mücadele edecek. C Grubu'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı mağlup eden İngiltere, bu akşam Danimarka'yı yenmek ve gruplardan çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadıkları ilk maçların ardından İngiltere'nin 3, Danimarka'nın 1 puanı bulunuyor. İngiltere bu akşam kazanması halinde, EURO 2024 gruplarından çıkmayı garantileyecek. Peki, Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?