Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor
Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds'ın sahibi olduğu futbol kulübü, Wrexham İngiltere'de tarih yazıyor. Championship'i garantileyen ekip Premier Lig'in yalnızca 1 adım uzağında.
Türk izleyicisi onu Deadpool olarak tanıyor. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin sahibi olduğu Wrexham, İngiltere'de üst üste 3. kez lig yükseldi ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.
Galler ekibinin ünlü sahipleri, futbolcular ve taraftarlar bu büyük başarıyı birlikte kutladı.