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Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor

Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds'ın sahibi olduğu futbol kulübü, Wrexham İngiltere'de tarih yazıyor. Championship'i garantileyen ekip Premier Lig'in yalnızca 1 adım uzağında.

Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor - 1

Türk izleyicisi onu Deadpool olarak tanıyor. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin sahibi olduğu Wrexham, İngiltere'de üst üste 3. kez lig yükseldi ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.

Galler ekibinin ünlü sahipleri, futbolcular ve taraftarlar bu büyük başarıyı birlikte kutladı.

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Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor - 2

Reynolds Championship'i garantiledikten sonra uzun bir mesajla hedeflerini vurguladı.

Reynolds, "İlk basın toplantımda hedefimizin Premier Lig olduğunu söylemiştim ve bana gülmüşlerdi. Haklılardı da çünkü düşlediğimiz şey çılgıncaydı. Şimdiyse tarih yazıyoruz. Üst üst 3. kez lig yükselmeyi başardık. Gallerliler için 'Bir şairin ruhuna ve bir savaşçının yumruğuna sahip' denir. Buranın en sevdiğim özelliği de bu." dedi

Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor - 3

Şöhretli aktörler için kulüp hissedarı olmak bir prestij. Ancak birçoğunun aksine Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham, kulüp yönetiminde aktif rol alıyor.

Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor - 4

İkili, Wrexham'ı 2021 yılında yalnızca 2,5 milyon dolara satın aldı.

Takım o sıralar 3. ligdeydi.

Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor - 5

Wrexham, el değiştirdikten sonra sırasıyla 3. ligde şampiyon oldu, 2. ligden 1. lige yükseldi ve şimdi de Championship Lig'e terfi etti.

Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor - 6

Galler ekibi İngiltere tarihinde üst üste 3 kez yükselme başarısı gösteren ilk takım.

1864 yılında kurulan Wrexham 161 yıllık tarihiyle dünyanın en eski kulüpleri arasında yer alıyor.

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