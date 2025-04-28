Deadpool'un takımı Championship'te: Reynolds'ın sahibi olduğu Wrexham tarih yazıyor

Reynolds Championship'i garantiledikten sonra uzun bir mesajla hedeflerini vurguladı.



Reynolds, "İlk basın toplantımda hedefimizin Premier Lig olduğunu söylemiştim ve bana gülmüşlerdi. Haklılardı da çünkü düşlediğimiz şey çılgıncaydı. Şimdiyse tarih yazıyoruz. Üst üst 3. kez lig yükselmeyi başardık. Gallerliler için 'Bir şairin ruhuna ve bir savaşçının yumruğuna sahip' denir. Buranın en sevdiğim özelliği de bu." dedi