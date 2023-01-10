Denver Nuggets, evinde üst üste 11. kez kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 10 Ocak 2023)

Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 13 sayı farkla geçerek sezonun 27. galibiyetine uzandı ve Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.



Galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve evinde çıktığı son 11 müsabakayı da kazanan Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı ve 7 ribauntla maçın en skoreri olurken, Nikola Jokic 14 sayı, 16 asist ve 11 ribauntla bu sezon 11. kez "triple-double" yaptı. Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı, Bruce Brown 15 sayı ve 7 ribaunt, Michael Porter 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.