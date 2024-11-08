Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki 10 maçlık yenilmezlik serisi sonra erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip Daal'ın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde 70. dakikada En Nesyri skora denge sağladı.
Hollanda temsilcisi 75. dakikada tekrar Smit'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.
AZ Alkmaar Kasius'un golüyle maçın sonucunu da belirlemiş oldu.