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Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki 10 maçlık yenilmezlik serisi sonra erdi.

Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip  Daal'ın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde 70. dakikada En Nesyri skora denge sağladı.

Hollanda temsilcisi 75. dakikada tekrar Smit'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

AZ Alkmaar Kasius'un golüyle maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

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Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor - 2

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 5 puanla 20. sırada yer aldı. AZ Alkmaar ise puanını 6'ya çıkartarak 16. sıraya yükseldi.

Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor - 3

HOLLANDA, MOURINHO'YA TERS GELİYOR

Fenerbahçe Teknik Dİrektörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde Hollanda takımlarına konuk olduğu 4 maçı da kazanamadı. (1B, 3M)

Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor - 4

10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki 10 maçlık yenilmezlik serisi AZ deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sona erdi.

Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor - 5
Deplasmanda yara aldı: Fenerbahçe, Hollanda'dan mağlubiyetle dönüyor - 6
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