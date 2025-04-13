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Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu?

Real Madrid, İspanya La Ligi 31. hafta maçında deplasmanda Deportivo Alaves ile kritik bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da bu sezon 30. maçta topladığı 63 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves'i yenerek Barcelona ile puan farkını azaltmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Real Madrid'in ilk 11'i belli olurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu? - 1

İspanya La Liga 31. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için mücadele veren ve yarışta kalmayı hedefleyen Real Madrid, Alaves deplasmanında mutlak galibiyet için sahada olacak. Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu? - 2

ALAVES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alaves-Real Madrid maçı, 13 Nisan 2025 Pazar günü Mendizorrotza Stadyumu’nda oynanacak.

Saat 17.15’te başlayacak olan mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu? - 3

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Türkiye A Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in Alaves karşısında sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Real Madrid'in ilk 11'i açıklandı ve Alaves karşısında Arda Güler ilk 11'de yer alacak.

Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu? - 4

REAL MADRİD'İN İLK 11'İ

Courtois, Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Mbappe.

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