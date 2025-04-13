Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu?

İspanya La Liga 31. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için mücadele veren ve yarışta kalmayı hedefleyen Real Madrid, Alaves deplasmanında mutlak galibiyet için sahada olacak. Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?