Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu?
Real Madrid, İspanya La Ligi 31. hafta maçında deplasmanda Deportivo Alaves ile kritik bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da bu sezon 30. maçta topladığı 63 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves'i yenerek Barcelona ile puan farkını azaltmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Real Madrid'in ilk 11'i belli olurken, milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga 31. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için mücadele veren ve yarışta kalmayı hedefleyen Real Madrid, Alaves deplasmanında mutlak galibiyet için sahada olacak. Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?