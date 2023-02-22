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Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı. Savut'un cenazesi spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişiyi bir araya getirirken, anne Sema Savut'un cenaze arabasında tabutunun başında oğluna vedası yürekleri dağladı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 1

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Hatay'da da büyük yıkıma yol açtı. Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 2

Rezidansın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un İzmirli Sportif Direktörü Taner Savut'tan 15 gün sonra acı haber geldi.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 3

Felaketin ilk gününden itibaren bir mucize bekleyen Savut'un ailesi ve sevenleri, binanın enkazının kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan cenazeyi Adana'da buldu. Başka bir aile tarafından kendi cenazeleriyle karıştırılıp Adana'ya götürüldüğü öğrenilen 2 kız çocuk babası Taner Savut'un naaşını parmağındaki yüzükten teşhis eden aile, DNA testinin ardından dün acı haberi duyurdu.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 4

SPOR, SİYASET VE İŞ DÜNYASI CENAZEYDİ

12 yaşında İzmirspor altyapısında başladığı 48 yıllık spor hayatı Hatay'daki depremle sona eren Taner Savut'un cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Savut için, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 5

Cenaze törenine, Savut'un annesi Sema Savut, 22 yıllık eşi Pınar Savut, kardeşi Ali Savut ve diğer yakınlarının yanı sıra Hatayspor yönetimi, Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, aynı binanın enkazından kendi çabalarıyla hafif yaralı çıkan Hataysporlu Kerim Alıcı, daha önce görev yaptığı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve milli futbolcu Efecan Karaca, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, Mehmet Altıparmak, Serkan Özbalta gibi teknik direktörler, eski takım arkadaşları Bilal Kısa, Feyzi Layiç, 2002 yılında Sakaryaspor'da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Hamamcı'nın ile spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişi ve yakınları katıldı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 6

KARDEŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenazede Taner Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabaları tabutu başında taziyeleri kabul etti. Taner Savut'un altyapısında yetiştiği İzmirspor'un altyapı oyuncuları, tabut başında nöbet bekledi.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 7

Namazın ardından Taner Savut'un annesi Sema Savut'un cenaze arabasında tabutunun başında oğluna vedası yürekleri dağladı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 8

Savut'un eşi Pınar Savut ve ailesi, bu esnada ayakta durmakta güçlük çekti. Savut'un cenazesi kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 9

TANER SAVUT'UN FUTBOL KARİYERİ

Futbol hayatına İzmirspor'da başlayan Taner Savut, Fenerbahçe, Göztepe, Alanyaspor, Sakaryaspor, Siirtspor ve Tokatspor'da mücadele ettikten sonra futbolu bıraktı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 10

48 yaşında vefat eden Taner Savut, Alanyaspor, Manisa FK ve Hatayspor'da sportif direktör olarak görev aldı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 11

Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde Savut'un da yer aldığı Sivasspor deplasmanına giden takım otobüsü Yozgat'ın Akdağmadeni yakınlarında şarampole yuvarlanmıştı. Savut, 6 kişinin vefat ettiği kazada yaralanmıştı.

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 12

TANER SAVUT'UN CENAZE TÖRENİNDEN KARELER

Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 13
Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 14
Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 15
Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı - 16

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