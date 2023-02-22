Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Hatay'da da büyük yıkıma yol açtı. Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.
Rezidansın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un İzmirli Sportif Direktörü Taner Savut'tan 15 gün sonra acı haber geldi.
Felaketin ilk gününden itibaren bir mucize bekleyen Savut'un ailesi ve sevenleri, binanın enkazının kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan cenazeyi Adana'da buldu. Başka bir aile tarafından kendi cenazeleriyle karıştırılıp Adana'ya götürüldüğü öğrenilen 2 kız çocuk babası Taner Savut'un naaşını parmağındaki yüzükten teşhis eden aile, DNA testinin ardından dün acı haberi duyurdu.
12 yaşında İzmirspor altyapısında başladığı 48 yıllık spor hayatı Hatay'daki depremle sona eren Taner Savut'un cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Savut için, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Savut'un annesi Sema Savut, 22 yıllık eşi Pınar Savut, kardeşi Ali Savut ve diğer yakınlarının yanı sıra Hatayspor yönetimi, Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, aynı binanın enkazından kendi çabalarıyla hafif yaralı çıkan Hataysporlu Kerim Alıcı, daha önce görev yaptığı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve milli futbolcu Efecan Karaca, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, Mehmet Altıparmak, Serkan Özbalta gibi teknik direktörler, eski takım arkadaşları Bilal Kısa, Feyzi Layiç, 2002 yılında Sakaryaspor'da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Hamamcı'nın ile spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişi ve yakınları katıldı.
Cenazede Taner Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabaları tabutu başında taziyeleri kabul etti. Taner Savut'un altyapısında yetiştiği İzmirspor'un altyapı oyuncuları, tabut başında nöbet bekledi.
Namazın ardından Taner Savut'un annesi Sema Savut'un cenaze arabasında tabutunun başında oğluna vedası yürekleri dağladı.
Savut'un eşi Pınar Savut ve ailesi, bu esnada ayakta durmakta güçlük çekti. Savut'un cenazesi kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Futbol hayatına İzmirspor'da başlayan Taner Savut, Fenerbahçe, Göztepe, Alanyaspor, Sakaryaspor, Siirtspor ve Tokatspor'da mücadele ettikten sonra futbolu bıraktı.
48 yaşında vefat eden Taner Savut, Alanyaspor, Manisa FK ve Hatayspor'da sportif direktör olarak görev aldı.
Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde Savut'un da yer aldığı Sivasspor deplasmanına giden takım otobüsü Yozgat'ın Akdağmadeni yakınlarında şarampole yuvarlanmıştı. Savut, 6 kişinin vefat ettiği kazada yaralanmıştı.