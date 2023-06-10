Depremzedeler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti takımların antrenmanlarını izledi

"Engelleri Aşan Umut" projesi kurucusu ve lideri Zeynep Coşkun Koç, iki günü kapsayan projenin finaline geldiklerini belirterek, Sağlık, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve gönüllülere teşekkür etti.

Koç, futbolun birbirinden farklı birçok insanı bir araya getirme gücüne vurgu yaptı.