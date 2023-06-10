Depremzedeler, UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti takımların antrenmanlarını izledi
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli olanların da aralarında bulunduğu bir grup afetzede, "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti takımların antrenmanlarını izledi.
Depremzede grup, final maçı öncesi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na götürüldü.
UEFA'nın davetlisi olarak Manchester City ile Inter takımlarının antrenmanlarını izleyen depremzedeler, futbolcularla da bir araya geldi.