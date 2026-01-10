Derbi bitti, Fenerbahçe'den peş peşe Okan Buruk göndermeleri geldi! "Kapıyı kapatabilir misiniz?"

Fenerbahçe'nin bir diğer paylaşımında ise telefon mesajında “Futboldan 0 almışsın” ve “Mayneymis okan ball” ifadeleri ile gülücük emojileri yer aldı.

Fenerbahçe'nin üst üste paylaşımları, kısa süre içinde sosyal medyada geniş yer buldu.