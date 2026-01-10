Derbi bitti, Fenerbahçe'den peş peşe Okan Buruk göndermeleri geldi! "Kapıyı kapatabilir misiniz?"
10.01.2026 21:27
Son Güncelleme: 10.01.2026 21:30
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerden peş peşe paylaşımlar geldi.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bu başarıyı sağladı.
OKAN BURUK'A GÖNDERMELER
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlar geldi.
Yapılan paylaşımlarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermeler de yer aldı.
"KAPIYI KAPATABİLİR MİSİNİZ?"
Sarı-lacivertlilerin ilk paylaşımında, Buruk'un daha önce katıldığı basın toplantılarında yer alan "Pardon biraz sessiz olur musunuz?" ve "Kapıyı kapatabilir miyiz?" sözlerine yer verildi. Gönderide "Kapıyı kapatın. Başlıyoruz." ifadeleri de yer buldu.
Bir sonraki paylaşımda ise Okan Buruk animasyonu bulunurken, videonun sonunda sarı-kırmızılı teknik adamın ağladığı görüldü.
Fenerbahçe'nin bir diğer paylaşımında ise telefon mesajında “Futboldan 0 almışsın” ve “Mayneymis okan ball” ifadeleri ile gülücük emojileri yer aldı.
Fenerbahçe'nin üst üste paylaşımları, kısa süre içinde sosyal medyada geniş yer buldu.