Derbi (Fenerbahçe-Galatasaray) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, bu akşam taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?