Derbi (Fenerbahçe-Galatasaray) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile bu akşam sahasında kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Ligde geride kalan 5 haftada 5 galibiyet alan Galatasaray lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 1 beraberliği olan Fenerbahçe'de 2 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, taraftarının da gücüyle derbiyi kazanmak istiyor. Derbinin merakla beklenen muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, bu akşam taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Son oynanan derbide rakibini deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, saha avantajını da kullanarak derbiyi kazanmak için maça çıkacak. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?