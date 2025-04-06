Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

REKABETTE 137. KARŞILAŞMA

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.



Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.