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Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında taraftarı önünde Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından Trabzonspor ile ligde karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiyi kazanmak ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada puan farkını düşürmek istiyor. Kritik Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 1

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Tadic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Konuk ekip Trabzonspor ise geride kalan haftalarda 9’ar galibiyet ve beraberlik elde ederken 36 puan topladı. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin detayları…

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Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 2

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de 30. hafta derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 3

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Savic, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Visca, Banza.

Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 4

REKABETTE 137. KARŞILAŞMA 

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.

Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 5

KARADENİZ EKİBİNDE GÖZLER BANZA’DA 

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu - 6

SARI-LACİVERTLİLERDE ROTASYON

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

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