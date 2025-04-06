Derbi (Fenerbahçe-Trabzonspor) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında taraftarı önünde Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından Trabzonspor ile ligde karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiyi kazanmak ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada puan farkını düşürmek istiyor. Kritik Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Tadic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Konuk ekip Trabzonspor ise geride kalan haftalarda 9’ar galibiyet ve beraberlik elde ederken 36 puan topladı. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin detayları…