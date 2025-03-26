Derbi heyecanı: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 29’ncu haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Dolmabahçe’de Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray, ligde namağlup unvanını korumak istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig tarihinde 134. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Ezeli rekabette Beşiktaş’ın 39, Galatasaray’ın ise 51 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu sezon ligde çıktığı 27 karşılaşamda 22 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Galatasaray 71 puanla ligde lider durumda bulunuyor. Galatasaray ligin en fazla gol atan (68) takımı konumunda bulunuyor.
Siyah-beyazlılar ise ligde bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada sadece 12 galibiyet alabildi. 8 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, derbi galibiyetiyle birlikte tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş 44 puanla 4. sırada haftaya giriyor.