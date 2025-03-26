Derbi heyecanı: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 29’ncu haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Dolmabahçe’de Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray, ligde namağlup unvanını korumak istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig tarihinde 134. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.



Ezeli rekabette Beşiktaş’ın 39, Galatasaray’ın ise 51 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.