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Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında dev mücadelede Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Galatasaray’ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, kazanarak haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda aldığı mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Portekizli çalıştırıcı Mourinho ise cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ise puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Tadic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Konuk ekip Trabzonspor ise geride kalan haftalarda 9’ar galibiyet ve beraberlik elde ederken 36 puan topladı. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin detayları…

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Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de 30. hafta derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

REKABETTE 137. KARŞILAŞMA 

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.

Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

KARADENİZ EKİBİNDE GÖZLER BANZA’DA 

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

MOURİNHO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının ardından "saldırı" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen Portekizli teknik adam, alt sınır olan 5 maç ceza alsa dahi, bu cezasını ligde çekecek. Mourinho, Foti ve Zufic'in yokluğunda ise Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıkacak.

Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

SARI-LACİVERTLİLERDE ROTASYON

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

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