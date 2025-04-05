Derbi heyecanı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında dev mücadelede Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Galatasaray’ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, kazanarak haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda aldığı mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Portekizli çalıştırıcı Mourinho ise cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ise puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Tadic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Konuk ekip Trabzonspor ise geride kalan haftalarda 9’ar galibiyet ve beraberlik elde ederken 36 puan topladı. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin detayları…