Derbi maçı (Fenerbahçe-Beşiktaş) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 63 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 90, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 44 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 63 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.