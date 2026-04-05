Derbi maçı (Fenerbahçe-Beşiktaş) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu
05.04.2026 08:54
Son Güncelleme: 05.04.2026 14:50
Aydın Kayar
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 60 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 52 puanlı Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş karşısında kazanmak ve zirve ile olan puan farkını 1'e indirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 140. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. İki takım arasındaki Süper Lig'deki derbi karnesinde Fenerbahçe'nin 50 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş'ın 44 galibiyet bulunuyor. Fenerbahçe bu akşam kazanmak ve derbideki üstünlüğünü sürdürmeye devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de bu akşamki maçta forma giyebilecek durumda.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO SAHADA OLACAK
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.
LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 140. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 139 müsabakada sarı-lacivertliler 50, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 161 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.
TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak.
Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Turkcell Süper Kupa'da 1 maçta takımının başında sahaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İtalyan çalıştırıcının yönettiği sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile iç sahada 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR
İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 63 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 90, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 44 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 63 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.