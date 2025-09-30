Derbi ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı heyecanı başladı!
Süper Lig'in iki büyük takımı karşı karşıya geliyor. 7. haftada kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, Lig'de yenilmezliğini sürdürmenin peşinde. Beşiktaş ise deplasmanda kazanmanın hedefinde olacak. Taraftar heyecanla Galatasaray-Beşiktaş derbisinin maç biletlerini beklemeye koyuldu. İşte, derbi maçı canlı yayın ayrıntıları...
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş, son 5 maçtan üç galibiyetle ayrılırken, sarı-kırmızılı ekibin henüz yenilgisi bulunmuyor. Galatasaray, 8. haftaya kadar puan tablosunun lideri konumunda. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?