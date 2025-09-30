Derbi ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı heyecanı başladı!

Milli arada olan Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Alanyaspor ile karşılaşmış ve maç 0-1 sarı-kırmızılı takım üstünlüğü ile son bulmuştu. Takım, ligde çıktığı maçlardan henüz yenilgi almadı, 21 puanla zirveye yerleşti.



Beşiktaş, 2025- 2026 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 6 maçtan 2'sinden yenik ayrıldı. Avrupa'da da şansı yaver gitmeyen siyah-beyazlı ekip, 5. sırada yer alıyor.