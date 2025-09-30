NTV.COM.TR

Derbi ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı heyecanı başladı!

Süper Lig'in iki büyük takımı karşı karşıya geliyor. 7. haftada kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, Lig'de yenilmezliğini sürdürmenin peşinde. Beşiktaş ise deplasmanda kazanmanın hedefinde olacak. Taraftar heyecanla Galatasaray-Beşiktaş derbisinin maç biletlerini beklemeye koyuldu. İşte, derbi maçı canlı yayın ayrıntıları...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş, son 5 maçtan üç galibiyetle ayrılırken, sarı-kırmızılı ekibin henüz yenilgisi bulunmuyor. Galatasaray, 8. haftaya kadar puan tablosunun lideri konumunda. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompelksi Rams Park'ta olacak. Maç Bein Sports 1 ekranından aktarılacak.

Milli arada olan Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Alanyaspor ile karşılaşmış ve maç 0-1 sarı-kırmızılı takım üstünlüğü ile son bulmuştu. Takım, ligde çıktığı maçlardan henüz yenilgi almadı, 21 puanla zirveye yerleşti.

Beşiktaş, 2025- 2026 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 6 maçtan 2'sinden yenik ayrıldı. Avrupa'da da şansı yaver gitmeyen siyah-beyazlı ekip, 5. sırada yer alıyor.

