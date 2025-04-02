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Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak dev derbi için geri sayım başlarken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar - 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Derbi öncesi iki takımdan art arda paylaşımlar yapıldı. 

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Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar - 2

"ASLAN GİBİ SAVAŞ GALATASARAY!"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından derbi öncesi yapılan paylaşımda, Victor Osimhen görseliyle birlikte "Şimdi sen yeniden Aslan gibi savaş Galatasaray!" ifadeleri yer aldı.

Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar - 3

 "SEN BU TAKIMIN RUHUSUN"

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ise sarı lacivertli taraftarlara yönelik bir paylaşım daha yaptı.

Sarı lacivertliler şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Fenerbahçe taraftarı sen bu takımın ruhusun!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: "Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın! Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak, Saracoğlu sevgimizle, Gökyüzü sesimizle çınlayacak! Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak! Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak! 90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe! İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız. Son ana kadar hep birlikte! Unutma! Sen bu takımın ruhusun! Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız… Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"

Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar - 4

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 30 bin 199 polis görev alacak.

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