Derbi öncesi gerilim tırmanıyor. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap
21.04.2026 08:22
NTV - Haber Merkezi
Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce iki kulüpten de peş peşe açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY KAZANIRSA...
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını bitime 3 hafta kala 7'ye yükseltecek ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek.
BERABERLİK DURUMU
Müsabakanın beraberlikle sonuçlanması durumunda ise iki takım arasındaki puan farkı 4'te kalacak ve son 3 haftaya bu şekilde girilecek.
FENERBAHÇE KAZANIRSA...
Fenerbahçe'nin derbiden zaferle ayrılması durumunda ise iki ekip arasındaki puan farkı 1'e inecek ve son 3 hafta kala heyecan tavan yapacak.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Dev maç öncesi iki kulüpten de peş peşe açıklamalar geldi. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, A Spor'a yaptığı açıklamada derbi öncesi hakemlerle ilgili konuştu.
"TFF İLE GÖRÜŞÜLECEK"
Torunoğulları, "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz." dedi.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada hakem kararlarından en çok sarı-kırmızılıların etkilendiğini söyledi.
"ÇOK AÇIK VE NET BİR GERÇEK"
Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok müzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray’dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin." ifadelerini kullandı.