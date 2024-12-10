Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred ve Avrupa listesinde yer almayan Kostic ile Oğuz Aydın bu mücadelede yer almayacak.

Fanatik'in haberine göre, bu üç ismin yerine ise Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin forma giymesi bekleniyor.