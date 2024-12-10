Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor
Fenerbahçe Teknik Direktör ü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'ini şekillendiriyor. Portekizli çalıştırıcının derbi sonrası farklı bir dizilişle sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun derbiye kıyasla sahaya farklı bir ilk 11'le çıkması bekleniyor.