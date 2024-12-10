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Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktör ü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'ini şekillendiriyor. Portekizli çalıştırıcının derbi sonrası farklı bir dizilişle sahada olması bekleniyor.

Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun derbiye kıyasla sahaya farklı bir ilk 11'le çıkması bekleniyor.

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Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor - 2

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred ve Avrupa listesinde yer almayan Kostic ile Oğuz Aydın bu mücadelede yer almayacak.

Fanatik'in haberine göre, bu üç ismin yerine ise Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin forma giymesi bekleniyor.

Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor - 3

SAVUNMA TANDEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Ayrıca savunma tandeminde de değşikliğe gitmesi beklenen Mourinho'nun Samet Akaydin'in yerine Çağlar Söyüncü ya da Becao'ya şans verebilir.

Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor - 4

Mücadelede Tadic'in sağ kanatta Allan Saint-Maximin'in de sol kanatta görev alacağı kaydedildi.

Derbi sonrası En-Nesyri kararı: Mourinho'nun Athletic Bilbao 11'i şekilleniyor - 5

EN NESYRI KARARI

Öte yandan Amrabat ve Mert Müldür'ün de ilk 11'de başlaması beklenirken, İspanyol ekibi karşısında Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'nin sahada olması öngörülüyor.

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak mücadele yarın TSİ 18.30'da başlayacak.

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