Derbi zaferi sonrası Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım
Derbide Olympiakos'u deplasmanda mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, coşkuyla karşılandı. Konu hakkında konuşan Ataman, "Duygusal olarak yüklüyüm. Dün gece uyuyamadım. Zor geceler geçirdik. Çocuklar mücadele eden bir takım olduğumuzu gösterdiler." diye konuştu.
Yunanistan Erkek Basketbol Ligi'nde Olympiakos'u deplasmanda 66-54 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı.