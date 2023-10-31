Derbi zaferi sonrası Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım

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"Olympiakos'a karşı alınan değerli galibiyetin ardından takımlarına kahramanca bir karşılama yapmak için bir araya gelen binlerce Panathinaikos taraftarı geceyi gündüze çevirdi. Türk başantrenör başından beri yeşil dünyayı heyecanlandırmıştı ve zaman geçtikçe daha da yer kazanıyor. Böylece OAKA otoparkında otobüsten inen yoncanın antrenörü, takım taraftarlarının kucaklamaları arasında boğuldu ve Yunanistan'da tutkunun ne olduğunu ilk elden anladı."





