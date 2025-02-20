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Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dünya çapında tanınmış bir hakemi getiriyor. Derbiyi Slavko Vincic yönetecek, yardımları da yabancı olacak. Dördüncü hakem olarak ise Türk hakem Kadir Sağlam görev yapacak. Slovak hakem Vincic yönettiği finallerle ön plana çıkıyor. Son olarak dün akşam oynanan PSV-Juventus maçını yönetmiş ve bu maçta milli futbolcu Kenan Yıldız'a aldatmaya yönelik hareketten sarı kart göstermişti. İşte derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkında merak edilenler ve düdük çaldığı önemli maçlar...

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 1

Süper Lig'de ilk kez yabancı hakem görev yapacak. Maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olarak açıklandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Dev derbide Slavko Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.

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Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 2

25 Kasım 1979'da Slovenya'nın Maribor kentinde doğan Vincic, düdük çaldığı finallerle ön plana çıkıyor.

Vincic son olarak dün akşam oynanan PSV-Juventus maçını yönetmiş ve bu maçta milli futbolcu Kenan Yıldız'a aldatmaya yönelik hareketten sarı kart göstermişti. 2-1'in rövanşında 3-1 kazanan PSV tur atlamış ve Juventus UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti.

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 3

FIFA kokartlı hakem 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki maçını yönetti.

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 4

Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçün tur rövanş maçında Benfica'yı konuk ettiği maçta düdük çalmıştı. Maç 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe, Devler Ligi'nden elenmişti.

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 5

Vincic, Galatasaray'ın ise 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge'a konuk olduğu maç da düdük çalmıştı. Mücadele 0-0 sona ermişti.

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 6

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılı için yayınladığı en iyi hakemler listesinde Slavko Vincic 2. sırada yer almıştı.

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 7

ÖNE ÇIKAN BAZI MAÇLARI

2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Borussia Dortmund - Real Madrid

2023 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali: Sevilla - Juventus

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı: Brezilya - İsviçre

2021 UEFA Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali: İtalya - Belçika

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 8

BU SEZON YÖNETTİĞİ BAZI MAÇLAR

Arsenal-PSG
Barcelona-Bayern Münih
Real Madrid-Milan
Almanya-Hollanda
İtalya-Fransa

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti - 9

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Vincic’in ismi, 2020 yılında Bosna-Hersek'te düzenlenen bir operasyon sırasında gündeme gelmişti. Vincic, yanlışlıkla gözaltına alındığını açıklamış ve serbest bırakılmıştı. Bu olayın ardından kariyerine kaldığı yerden devam eden Vincic, UEFA ve FIFA organizasyonlarında kritik maçlarda görev almaya devam etmişti.

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