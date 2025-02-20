Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dünya çapında tanınmış bir hakemi getiriyor. Derbiyi Slavko Vincic yönetecek, yardımları da yabancı olacak. Dördüncü hakem olarak ise Türk hakem Kadir Sağlam görev yapacak. Slovak hakem Vincic yönettiği finallerle ön plana çıkıyor. Son olarak dün akşam oynanan PSV-Juventus maçını yönetmiş ve bu maçta milli futbolcu Kenan Yıldız'a aldatmaya yönelik hareketten sarı kart göstermişti. İşte derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkında merak edilenler ve düdük çaldığı önemli maçlar...
Süper Lig'de ilk kez yabancı hakem görev yapacak. Maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olarak açıklandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Dev derbide Slavko Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.