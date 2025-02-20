Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti

Süper Lig'de ilk kez yabancı hakem görev yapacak. Maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olarak açıklandı.



Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Dev derbide Slavko Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.