Derbide gözler Cenk Tosun ve Mauro Icardi de olacak

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Galatasaray'da ise Mauro Icardi, bu sezon derbilerde takımlarını sırtladı.



Geride kalan bölümde Fenerbahçe ile 2 derbiye çıkan siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçta 0-0 berabere kalırken, ikinci müsabakayı 4-2 kazandı. Beşiktaş, Galatasaray ile ligin ilk yarısında yaptığı derbiyi 2-1 kaybetti.



Siyah-beyazlıların, üç karşılaşmada bulduğu 5 golün 3'üne Cenk Tosun, diğer 2'sine ise Aboubakar ile Redmond imza attı.



Galatasaray ise Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı birer derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlıları 2-1, sarı-lacivertlileri 3-0 yenen sarı-kırmızılıların 3 golünü Icardi, diğer 2 golünü ise Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.