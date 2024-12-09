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Derbide ıslıklanan Cenk Tosun'dan Beşiktaş yanıtı: "Karşılığı bu olmamalıydı"

Fenerbahçe formasıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez Tüpraş Stadyumu'na çıkan Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Suskunluğunu bozan Tosun, "Üzüldüm, böyle bir tepki beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun, taraftara hiçbir kırgınlığım yok." diye konuştu.

Derbide ıslıklanan Cenk Tosun'dan Beşiktaş yanıtı: "Karşılığı bu olmamalıydı" - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

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Derbide ıslıklanan Cenk Tosun'dan Beşiktaş yanıtı: "Karşılığı bu olmamalıydı" - 2

Mücadele öncesinde sarı-lacivertli formayla eski takımı Beşiktaş'a karşı sahaya çıkan Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, derbinin ardından Cenk Tosun ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. 

Derbide ıslıklanan Cenk Tosun'dan Beşiktaş yanıtı: "Karşılığı bu olmamalıydı" - 3

Beşiktaş taraftarının tepkisiyle ilgili konuşan Tosun, "Üzüldüm, böyle bir tepki beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Bu kulüp ile hiçbir zaman para konuşmadım yeri geldi tek ayakla sakat sakat oynadım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun, taraftara hiçbir kırgınlığım yok. İlerde Beşiktaşlılar beni anlayacak. Anladıkları zaman bana tepki gösterenler de belki pişman olur." diye konuştu

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