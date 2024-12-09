Derbide ıslıklanan Cenk Tosun'dan Beşiktaş yanıtı: "Karşılığı bu olmamalıydı"
Fenerbahçe formasıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez Tüpraş Stadyumu'na çıkan Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Suskunluğunu bozan Tosun, "Üzüldüm, böyle bir tepki beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun, taraftara hiçbir kırgınlığım yok." diye konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.