Derbide ıslıklanan Cenk Tosun'dan Beşiktaş yanıtı: "Karşılığı bu olmamalıydı"

Beşiktaş taraftarının tepkisiyle ilgili konuşan Tosun, "Üzüldüm, böyle bir tepki beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Bu kulüp ile hiçbir zaman para konuşmadım yeri geldi tek ayakla sakat sakat oynadım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun, taraftara hiçbir kırgınlığım yok. İlerde Beşiktaşlılar beni anlayacak. Anladıkları zaman bana tepki gösterenler de belki pişman olur." diye konuştu