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Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 1-0 geriye düştüğü derbide lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.

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Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 2

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 35. dakikada Saiss, 56. dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'te Aboubakar kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 20. dakikada Icardi'den geldi.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 3

Bu sonucun ardından 70 puanda kalan lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 4

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90 Maxim), Salih Uçan (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Redmond, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Onur Bulut), Cenk Tosun (Dk. 84 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 90+6 Muleka)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Torreira (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 62 Midtsjö), Rashica (Dk. 71 Dubois), Mertens (Dk. 62 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Rashica, Dk. 72 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 67 Saiss, Dk. 70 Masuaku, Dk. 70 Rosier, Dk. 75 Salih Uçan, Dk. 90+4 Aboubakar, Dk. 90+7 Colley (Beşiktaş)

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 5
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 6
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 7
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 8
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 9
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 10
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 11
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 12
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 13
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 14
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 15
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 16
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 17
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 18
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 19
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 20
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