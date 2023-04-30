Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 1-0 geriye düştüğü derbide lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 35. dakikada Saiss, 56. dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'te Aboubakar kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 20. dakikada Icardi'den geldi.
Bu sonucun ardından 70 puanda kalan lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90 Maxim), Salih Uçan (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Redmond, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Onur Bulut), Cenk Tosun (Dk. 84 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 90+6 Muleka)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Torreira (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 62 Midtsjö), Rashica (Dk. 71 Dubois), Mertens (Dk. 62 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Rashica, Dk. 72 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 67 Saiss, Dk. 70 Masuaku, Dk. 70 Rosier, Dk. 75 Salih Uçan, Dk. 90+4 Aboubakar, Dk. 90+7 Colley (Beşiktaş)