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Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Davinson ve Osimhen'in golleriyle Galatasaray 2-1 kazandı. Bu skorla sarı kırmızılı ekip puanını 28'e çıkararak zirvedeki yerini korudu ve Beşiktaş'la arasındaki farkı 8'e çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 1

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Mücadeleyi Davinson ve Osimhen'in golleriyle Galatasaray 2-1 kazandı. Bu skorla sarı kırmızılı ekip puanını 28'e çıkararak namağlup tek takım olarak zirvedeki yerini korudu ve Beşiktaş'la arasındaki farkı 8'e çıkardı.

Galatasaray'da Kaan Ayhan cezalı duruma düştü. Milli oyuncu Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

4' Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı. Top sol yan ağlardan auta çıktı. 

6' Yunus Akgün'ün kafa vuruşunu kaleci Ersin kornere gönderdi.

13' Galatasaray derbide duran top sonrası Davinson'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.

27' Icardi penaltı bekledi, hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

36' Maçın ilk sarı kartı Galatasaray'da Kaan Ayhan'a çıktı.

43' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın şutu Muslera'da kaldı.

45' Icardi'nin çaprazdan vuruşu savunmaya çarparak dışarı çıktı.

45+1 Barış Alper Yılmaz,  Immobile'ye yaptığı müdahele sonrası sarı kart gördü.

45+2 İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

49' Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sakatlanması sonrası zorunlu değişiklik yapıldı. Kaan'ın yerine Jelert oyuna dahil oldu.

67' Galatasaray, Sara'nın asisti Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

81' Kerem ve Mertens oyuna dahil olurken Osimhen ile Torreira kenara geldi. 

85' Beşiktaş'tra Onur ve Tayyip Talha oyuna dahil oldu, Svensson ile Emirhan oyundan alındı. 

90+1 Galatasaray'da Icardi ve Barış çıktı, Metehan ve Batshuayi oyuna girdi. 

90+4 Beşiktaş Muçi'nin golüyle farkı 1'e indirdi

90+5 Maç sona erdi.

Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 3

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Elfsborg maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti.

Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.


Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 4

GALATASARAY'DA SİSTEM DEĞİŞTİ

Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti.

Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.

Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.


Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 5

BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.

Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.

Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.


Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 6

ÜÇ FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'da üç futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.

Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 7

VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti.

Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.


Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 8

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte üç futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.

Bu üç oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.



Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 9

DÖRT FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.

Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 10

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi.

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile.

Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 11

DİĞER KARELER

Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 12
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 13
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 14
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 15
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 16
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 17
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 18
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 19
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 20
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 21
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 22
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 23
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 24
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 25
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 26
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 27
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 28
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 29
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 30
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 31
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 32
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 33
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 34
Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı - 35
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