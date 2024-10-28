Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Davinson ve Osimhen'in golleriyle Galatasaray 2-1 kazandı. Bu skorla sarı kırmızılı ekip puanını 28'e çıkararak zirvedeki yerini korudu ve Beşiktaş'la arasındaki farkı 8'e çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.
Mücadeleyi Davinson ve Osimhen'in golleriyle Galatasaray 2-1 kazandı. Bu skorla sarı kırmızılı ekip puanını 28'e çıkararak namağlup tek takım olarak zirvedeki yerini korudu ve Beşiktaş'la arasındaki farkı 8'e çıkardı.
Galatasaray'da Kaan Ayhan cezalı duruma düştü. Milli oyuncu Samsunspor maçında forma giyemeyecek.