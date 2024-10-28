Derbide kazanan Galatasaray: Puan farkı 8'e çıktı

BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.



Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.



Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.





