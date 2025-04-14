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Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur"

İtalya'da dün oynanan ve 1-1 sona eren Lazio-Roma derbisi öncesinde çıkan olaylarda 13 polisin yaralandığı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini Bunlar taraftar değil, suçludur. Yaralı polislerimize dayanışmamı belirtiyorum." ifadesini kullandı.

Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur" - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda ligi bitirme hedefindeki iki rakibin 32. haftadaki mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, karşılaşma öncesinde stat çevresindeki olaylar İtalya'da gündem oldu.

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Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur" - 2

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, maç öncesi yaklaşık 500 kişilik Roma taraftarı, Lazioluların bulunduğu yere gitmek istedi. Laziolular da Romalıların bulunduğu yere gitmek için harekete geçince güvenlik güçleri, taraftarların karşı karşıya gelmesine engel oldu.

Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur" - 3

Bu sırada bir grup Lazio taraftarları polisle çatıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği olaylarda bazı taraftarlar da güvenlik güçlerine şişe, meşale ve çevredeki restoranın sandalyelerini attı. Olaylar esnasında 13 polisin yaralandığı bildirildi.

Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur" - 4

YETKİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, derbide çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin farklı kentlerinde ve son olarak da başkent derbisinde polise yönelik şiddetin eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu ve bu konuda daha fazla tedbir almaya kararlı olduklarını belirtti.

Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur" - 5

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Sporla hiçbir ilgisi olmayan kentsel şiddet sahneleri. Bunlar taraftar değil, suçludur. Yaralı polislerimize dayanışmamı belirtiyorum." ifadesini kullandı.

Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur" - 6
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