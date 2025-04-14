Derbide ortalık savaş alanına döndü 13 polis yaralandı: "Bunlar taraftar değil, suçludur"

YETKİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, derbide çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin farklı kentlerinde ve son olarak da başkent derbisinde polise yönelik şiddetin eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu ve bu konuda daha fazla tedbir almaya kararlı olduklarını belirtti.