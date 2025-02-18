Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor
Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe derbi öncesinde puan kaybetmedi. Gözler pazartesi günü oynanacak kritik maça çevrildi. Derbi öncesinde gündem yabancı orta hakem. Federasyon, yabancı hakem için ön hazırlık yaparken üç FIFA hakeminin ismi öne çıktı.
Dev derbiyi tarihte ilk kez yabancı hakem yönetebilir.
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce yabancı orta hakem formülü masada.