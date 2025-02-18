NTV.COM.TR

Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe derbi öncesinde puan kaybetmedi. Gözler pazartesi günü oynanacak kritik maça çevrildi. Derbi öncesinde gündem yabancı orta hakem. Federasyon, yabancı hakem için ön hazırlık yaparken üç FIFA hakeminin ismi öne çıktı.

Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor - 1

Dev derbiyi tarihte ilk kez yabancı hakem yönetebilir.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce yabancı orta hakem formülü masada.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor - 2

Zirvedeki 6 puanlık avantajını koruyan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Hakemin pasaportu umrumda değil." dedi.


Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor - 3

Federasyon kulüplerden yazılı talep beklerken, yabancı hakem konusunda ön hazırlık yapıyor.


Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor - 4

Derbiyi yönetmek için üç FIFA hakeminin ismi öne çıktı. 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali yöneten Polonyalı Szymon Marciniak, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali yöneten Sloven Slavko Vincic ve geçen sezon Avrupa Ligi finalini yöneten Rumen Istvan Kovacs, en güçlü adaylar.


Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor - 5

Derbide yabancı orta hakem konusunun, Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Riva'da kulüp başkanlarıyla yapacağı zirvenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor - 6

Galatasaray-Fenerbahçe maçı pazartesi günü saat 20'de oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER