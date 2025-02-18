Derbide yabancı orta hakem formülü: Üç FIFA hakeminin ismi öne çıkıyor

Derbiyi yönetmek için üç FIFA hakeminin ismi öne çıktı. 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali yöneten Polonyalı Szymon Marciniak, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali yöneten Sloven Slavko Vincic ve geçen sezon Avrupa Ligi finalini yöneten Rumen Istvan Kovacs, en güçlü adaylar.





