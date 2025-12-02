Derbideki bu pozisyon dünya gündemine bile girdi! Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki tartışmalı karar
02.12.2025 09:09
NTV - Haber Merkezi
Dün gerçekleşen dev derbideki karşılaşmada hakem Yasin Kol'un Skriniar ile Sara arasındaki pozisyonda verdiği devam kararını dünyaca ünlü haber sitesinin gündemine girdi.
Şampiyonluk yarışındaki iki dev, zirve için sahaya çıktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düellosunu hakem Yasin Kol yönetti. Derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golü Duran'dan Galatasaray'ın golü Sane'den geldi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirvedeki yerini korurken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışma yarattı.
Milan Skriniar ile Gabriel Sara'nın yaşadığı tartışmalı pozisyon ile ilgili ESPN bir paylaşım yaptı.
ESPN, X hesabından yaptığı paylaşımda, Milan Skrinar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşarak, Chelsea - Arsenal maçında yaşanan pozisyonu örnek gösterdi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Moises Caicedo, Chelsea - Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.
Milan Skriniar, Fenerbahçe - Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."
Skriniar'ın Sara'ya bu müdahalesi yayıncı kuruluşta ekrana gelen Trio programında da masaya yatırıldı. Eski hakemler, ESPN'in 2 pozisyonu karşılaştırmasıyla ilgili şu yorumu yaptı:
Deniz Çoban: "Chelsea - Arsenal maçındaki kırmızı kartla bu karşılaştırıldı. İki arasındaki temel fark, hız şiddet ve yoğunluk. Moises Caicedo, tüm gücüyle ve iki ayağıyla birden sıçrayarak Merino'nun ayağına bastı. Kırmızı kartın olmazsa olmazı şiddet, güç transferi, yoğunluk var."
Bülent Yıldırım: "Caicedo olanca gücüyle basıp olanca gücüyle büküyor ve daha yükseğe basıyor."
Deniz Çoban: "Skriniar'a kırmızı kart çıksa VAR karışmazdı. Caicedo'nun kırmızı kartından şiddet ve güç transferi var."