Derbideki bu pozisyon dünya gündemine bile girdi! Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki tartışmalı karar

Skriniar'ın Sara'ya bu müdahalesi yayıncı kuruluşta ekrana gelen Trio programında da masaya yatırıldı. Eski hakemler, ESPN'in 2 pozisyonu karşılaştırmasıyla ilgili şu yorumu yaptı:

Deniz Çoban: "Chelsea - Arsenal maçındaki kırmızı kartla bu karşılaştırıldı. İki arasındaki temel fark, hız şiddet ve yoğunluk. Moises Caicedo, tüm gücüyle ve iki ayağıyla birden sıçrayarak Merino'nun ayağına bastı. Kırmızı kartın olmazsa olmazı şiddet, güç transferi, yoğunluk var."

Bülent Yıldırım: "Caicedo olanca gücüyle basıp olanca gücüyle büküyor ve daha yükseğe basıyor."

Deniz Çoban: "Skriniar'a kırmızı kart çıksa VAR karışmazdı. Caicedo'nun kırmızı kartından şiddet ve güç transferi var."