Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu?

En-Nesyri'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?



Deniz Çoban: Penaltı yok. Top En-Nesyri'den önce Mert'e geldi, kontrollü olduğu tartışılır. Çok daha önceden topla oynadı Mert. Mert, topla oynadıktan sonra rakibine müdahale etmemek için küçülmeye çalıştı. Mert ayaklarını sakınmıyor olsaydı ya da bir çelme hamlesi yapsaydı tartışmasız penaltı derdim. En-Nesyri temas almak için sol ayağını açtı. Mert de olabildiğince küçülmeye çalıştı. Hakem de en doğru açıdan izledi. Hakemin devam demesi doğru.