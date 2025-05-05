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Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu?

beIN Trio ekibi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin hakemi Yasin Kol'un kritik kararlarını yorumladı. Peki derbideki penaltı kararı doğru mu? İşte eski hakemlerin yorumu...

Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu? - 1

En-Nesyri'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltı yok. Top En-Nesyri'den önce Mert'e geldi, kontrollü olduğu tartışılır. Çok daha önceden topla oynadı Mert. Mert, topla oynadıktan sonra rakibine müdahale etmemek için küçülmeye çalıştı. Mert ayaklarını sakınmıyor olsaydı ya da bir çelme hamlesi yapsaydı tartışmasız penaltı derdim. En-Nesyri temas almak için sol ayağını açtı. Mert de olabildiğince küçülmeye çalıştı. Hakem de en doğru açıdan izledi. Hakemin devam demesi doğru.

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Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu? - 2

Bahattin Duran: Pozisyon penaltı değil. Öncesinde En-Nesyri, sol ayağıyla Mert'in dizinde vurdu. Koşusuna devam etse penaltı olacaktı. Alttaki ayak En-Nesyri'ye temas etti. Ancak, öncesinde En-Nesyri faul yaptı, yapmasaydı penaltıydı.

Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu? - 3

Bülent Yıldırım: Sübjektif nitelikte, yoruma açık bir pozisyon. Mert Günok, topla önce oynamayı başardı ilk fazda. İkinci fazda En-Nesyri'nin uzattığı ayak, Mert'in dizine temas etti. Üçüncü fazda Mert, temas etti. Hakemin yorumuna ihtiyaç duyulan bir pozisyon. Devam kararını desteklerim.

Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu? - 4

Talisca'nın eline çarpan top sonrası Beşiktaş'a penaltı verilmesi doğru karar mı?

Bülent Yıldırım: Pozisyonda faul yok. Talisca risk almış. Hakem tereddütsüz penaltı vermiş. Hakemi tebrik etmek lazım.

Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu? - 5

Bahattin Duran: Talisca pozisyonda risk almış. Sağ elini yukarıda açık şekilde tutuyor. Talisca'nın duruşu çok riskli. Elle oynamasa bile Mustafa'nın biraz daha boynuna bastırsa yine penaltı olacak.

Derbide tartışmalı pozisyonlar: Karar doğru mu? - 6

Deniz Çoban: Açık bir penaltı. Gedson'la Çağlar alan kazanmaya çalışırken İrfan'la bir kontak var ancak ihlal yok. Mustafa'nın Talisca'nın şortunu çekse de ihlal yok. Tartışmasız penaltı. Hakemin sahada vermesini tebrik ediyorum. Gedson'un İrfan'a müdahalesinde ihlal yok.

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