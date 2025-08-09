NTV.COM.TR

"Derbiler hariç zor maç kaybeder" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Galatasaray, yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda farklı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

Ben bu değişimi alkışlarım! | Levent Tüzemen

Ben bu değişimi alkışlarım! | Levent Tüzemen

"Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu.

Leroy Sane belki çok ön plana çıkmadı ama Abdülkerim'in uzun pasında rakipten sıyrılması ve top kontrolü mükemmeldi. Bu güzellikleri golle bitirmeliydi. Osimhen ve İcardi geldikten sonra rekabet ortamı da tırmanacaktır ama G.Saray'ın oyunu ve hücum üstünlüğü pozitif anlamda güçlenecektir." (SABAH)

Oyun hafızasıyla | Serkan Akcan

Oyun hafızasıyla | Serkan Akcan

"Okan Buruk, Galatasaray’ın başında dördüncü sezonuna başladı. Bu sadece tarihe düşülen bir not değil Galatasaray için. Aynı zamanda çok büyük bir avantaj. Zira Buruk döneminde 3 yıldır biriktirilen bir oyun hafızası dördüncü sezona da taşınmış oldu. O yüzden Galatasaray, Gaziantep deplasmanında bıraktığı yerden başlayabildi.


Barış’ın takım içindeki rolüne dair çok net görüntülerin olduğu bir sezon açılışıydı aynı zamanda. Osimhen ve Icardi’nin yokluğunda takımın santrforu olmanın yanı sıra bir de Galatasaray’ın penaltıcısı oldu. İki penaltı attı, ikisi de çok iyi vuruşlardı ve golle sonuçlandı. Üstüne bir de Eren’e asist yaptı, sadece ilk yarıya değil maçın tamamına damgasını vurdu. İki buçuk aylık arada futbolu en çok özleyen Alper’di. Adeta topu yiyecek gibi oynadı." (FANATİK)

Galatasaray sistem takımı - Osman Şenher

Galatasaray sistem takımı - Osman Şenher

"Sonuçta Galatasaray için zor bir deplasmandı. Eksikleri var, hava şartları iki takımı da zorladı. Ama buna rağmen hepimiz gördük ki sarı-kırmızılılar ligde derbiler hariç zor puan kaybeder. Okan Hoca sistemini kurmuş, futbolcuların hepsi birbirleri ile kardeş gibi, yardımlaşma mükemmel. Gaziantep karşısında da galibiyeti hak ettiler." (MİLLİYET)

Yüzde 60'ı reklam olan bir film izliyoruz! | Uğur Meleke

Yüzde 60'ı reklam olan bir film izliyoruz! | Uğur Meleke

"Dün Gaziantep-Galatasaray maçının ilk devresi, uzatmalarla beraber 57 dakika sürdü. Bu 57 dakikanın sadece 24:04’ünde top oyunda kalmış. Yani ekrana baktığımız sürenin kabaca yüzde 60’ında futbol oynanmıyor. Sakatlıklar, VAR incelemeleri, itiş-kakış... Bir benzetme yapmak gerekirse, bilet alıyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, 100 dakikalık filmin 60 dakikasında reklam izliyorsunuz! Kim izler bu filmi? Kim gider o sinemaya bir daha?

Lig kötü ancak şampiyon Galatasaray, sezonu gayet iyi seviyede açtı dün Antep’te. Geçen sezonu bitiren takımın üç santrforundan (Osimhen, İcardi ve Morata’dan) hazırlık döneminde faydalanamadı sarı kırmızılılar. Okan Buruk üç ciddi hazırlık maçında, Cagliari, Strasbourg ve Lazio önünde ileri uçta Barış ve biraz da Sallai’den faydalanmıştı. Lige de en uçta Barış’la başladı. Dün Barış birini kendisinin kazandırdığı iki penaltı golü attı. Bir asist yaptı, bir de kırmızı kart göstertti. Okan Buruk hazırlık maçlarında ektiği tohumların ödülünü Gaziantep önünde aldı diyebiliriz rahatlıkla." (HÜRRİYET)

