"Derbiler hariç zor maç kaybeder" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?
Galatasaray, yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda farklı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
Ben bu değişimi alkışlarım! | Levent Tüzemen
"Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu.
Leroy Sane belki çok ön plana çıkmadı ama Abdülkerim'in uzun pasında rakipten sıyrılması ve top kontrolü mükemmeldi. Bu güzellikleri golle bitirmeliydi. Osimhen ve İcardi geldikten sonra rekabet ortamı da tırmanacaktır ama G.Saray'ın oyunu ve hücum üstünlüğü pozitif anlamda güçlenecektir." (SABAH)