Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde
Trenbdyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray tarihinde 135. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de bu sezon 5 Süper Lig maçında görev yapan Dominik Livakovic, 4 maçta kalesini gole kapatırken, kalesine gelen 13 isabetli şutta 2 gol gördü. Bu sezon ligde 5 maça çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera ise kalesine gelen 16 isabetli şutta 4 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı.
Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek, Fenerbahçe ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı, takımlarının alacakları sonuçlarda belirleyici olacak.