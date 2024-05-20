Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde saha içerisinde her iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun stadyumdan ayrılırken Mert Hakan için sarfettiği sözlere 29 yaşındaki futbolcu yanıt verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin futolcusu Mert Hakan Yandaş, tribünlere armasını göstermesinin ardından sahada her iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.