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Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde saha içerisinde her iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun stadyumdan ayrılırken Mert Hakan için sarfettiği sözlere 29 yaşındaki futbolcu yanıt verdi.

Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin futolcusu Mert Hakan Yandaş, tribünlere armasını göstermesinin ardından sahada her iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

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Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 2

29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılılarda forma giyen Kerem Aktürkoğlu'na yanıt verdi.

Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 3

Twitter/X üzerinde bir Fenerbahçe hesabının yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun RAMS Park'tan ayrılırken "Korkak herif" dediği ortaya çıktı.

Bu videoyu X hesabından alıntılayan Mert Hakan ise gülücük emojileriyle birlikte "5'e 1 dayak yerken" ifadelerini kullandı.

Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 4

İşte dev derbi öncesinde tansiyonun yükseldiği anlara dair görüntüler;

Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 5
Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 6
Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 7
Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 8
Derbinin tansiyonu düşmedi: Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na yanıt - 9
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