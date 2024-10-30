Derbiye damga vurmuştu: Scout ekipleri Sara'ya hayran kaldı

SEZONUN KALANINDA YAKIN TAKİPTE

Süper Lig'de 10. hafta itibarıyla en fazla asist yapan oyuncu olan Sara, sezonun kalan bölümünde de scout ekipleri tarafından takip edilecek.

Galatasaray'a 18 milyon euro karşılığında katılan 25 yaşındaki oyuncunun performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmesi durumunda değerini katlaması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Ayrıca sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Sara'nın Brezilya Milli Takımı'nı hedeflediğini ve oynaması için çok ümitli olduklarını belirtti.