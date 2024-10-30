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Derbiye damga vurmuştu: Scout ekipleri Sara'ya hayran kaldı

Galatasaray'ın 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinde 2 asistle parlayan Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda’dan scout ekipleri derbiyi stadyumdan takip ederken, Brezilyalı oyuncunun performansı beğeni topladı.

Derbiye damga vurmuştu: Scout ekipleri Sara'ya hayran kaldı - 1

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde 2 asist kaydeden Gabriel Sara, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulüp temsilcisinin derbiyi tribünden takip ettiği ve notlar aldığı kaydedildi.

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Derbiye damga vurmuştu: Scout ekipleri Sara'ya hayran kaldı - 2

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılıların 2 golünde de gol pası veren Gabriel Sara'nın kulüp temsilcilerini kendisine hayran bıraktığı öne sürüldü.

Derbiye damga vurmuştu: Scout ekipleri Sara'ya hayran kaldı - 3

SEZONUN KALANINDA YAKIN TAKİPTE

Süper Lig'de 10. hafta itibarıyla en fazla asist yapan oyuncu olan Sara, sezonun kalan bölümünde de scout ekipleri tarafından takip edilecek.

Galatasaray'a 18 milyon euro karşılığında katılan 25 yaşındaki oyuncunun performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmesi durumunda değerini katlaması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Ayrıca sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Sara'nın Brezilya Milli Takımı'nı hedeflediğini ve oynaması için çok ümitli olduklarını belirtti.

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