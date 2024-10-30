Derbiye damga vurmuştu: Scout ekipleri Sara'ya hayran kaldı
Galatasaray'ın 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinde 2 asistle parlayan Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda’dan scout ekipleri derbiyi stadyumdan takip ederken, Brezilyalı oyuncunun performansı beğeni topladı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde 2 asist kaydeden Gabriel Sara, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulüp temsilcisinin derbiyi tribünden takip ettiği ve notlar aldığı kaydedildi.