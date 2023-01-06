Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili

GALATASARAY, DEPLASMANDA 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, bu sezon deplasmanda taraftarını memnun edecek bir performans ortaya koydu. Avrupa'da yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye göre bu sezon daha az maça çıkan sarı-kırmızılılar, sadece ligde 9 deplasman müsabakası oynadı.

Galatasaray'ın, söz konusu maçlardaki en dikkat çekici istatistiği ise deplasmanda az gol yemesi oldu. Oynadığı 9 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, sadece 3 maçta gol yedi.

Söz konusu 9 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, 2 kez ise beraberlik yaşadı. Bahsi geçen karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, konuk olduğu müsabakalardan 20 puan çıkarmayı başardı.

Galatasaray, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.