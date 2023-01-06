NTV.COM.TR’ye geri dön

Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili - 1

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon iç sahada etkili bir görüntü sergiledi. Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarı önünde iyi bir oyun ortaya koydu.

Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili - 2

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise bu sezon ligde 16 maç yaparken bunların 9'una deplasmanda çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynaması sebebiyle kısmen daha zorlu görünen bu süreçte iyi bir grafik sergilemeyi başardı.

Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili - 3

FENERBAHÇE EVİNDE ÇOK ETKİLİ

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde çok iyi bir grafik ortaya koydu. Sezona temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler, şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı.

Söz konusu süreçte 9 lig, 6 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken, birer beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan topladı.

Avrupa'da bu sezon ev sahibi olduğu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında ise rakibine mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, kupada ise iç sahada oynadığı tek maçını kazanarak tur atlamıştı.

Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili - 4

GOLSÜZ MAÇI YOK

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada en çok dikkati çeken istatistiğe ise gol yollarında imza attı.Sarı-lacivertliler, bahsi geçen 16 resmi müsabakanın tamamında en az 1 gol bulmayı başardı.

Ligdeki 9 maçta taraftarını 26 kez güldüren Fenerbahçe, 2,8'lik bir gol ortalamasına ulaştı.

Avrupa'da 6 maçta ise 15 gol bulan sarı-lacivertliler, 2,5 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe, kupadaki tek maçında da 3 kez rakip fileleri sarstı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu bu istatistikle bu sezon taraftarı önünde tüm kulvarlarda 44 gol atarken, maç başına 2,7'lik rakama ulaşmayı bildi.

Derbiye geri sayım: Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili - 5

GALATASARAY, DEPLASMANDA 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, bu sezon deplasmanda taraftarını memnun edecek bir performans ortaya koydu. Avrupa'da yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye göre bu sezon daha az maça çıkan sarı-kırmızılılar, sadece ligde 9 deplasman müsabakası oynadı.

Galatasaray'ın, söz konusu maçlardaki en dikkat çekici istatistiği ise deplasmanda az gol yemesi oldu. Oynadığı 9 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, sadece 3 maçta gol yedi.

Söz konusu 9 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, 2 kez ise beraberlik yaşadı. Bahsi geçen karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, konuk olduğu müsabakalardan 20 puan çıkarmayı başardı.

Galatasaray, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER