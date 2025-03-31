Derbiye geri sayım | Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez karşı karşıya
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçıyla birlikte 3. kez rakip olacak. Geri kalan maçlarda Buruk'un üstünlüğü bulunuyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak.