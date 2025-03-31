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Derbiye geri sayım | Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez karşı karşıya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçıyla birlikte 3. kez rakip olacak. Geri kalan maçlarda Buruk'un üstünlüğü bulunuyor.

Derbiye geri sayım | Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez karşı karşıya - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak.

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Derbiye geri sayım | Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez karşı karşıya - 2

2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin başına geçen Mourinho ile sarı-kırmızılarda 3. sezonunda olan Buruk, toplamda 3. defa karşı karşıya gelecek.

Derbiye geri sayım | Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez karşı karşıya - 3

2'si de Trendyol Süper Lig'de oynanan maçlarda Okan Buruk'un ekibi, Kadıköy'deki maçı 3-1'lik skorla kazanırken, RAMS Park'taki mücadele ise başladığı gibi 0-0 son erdi.

Derbiye geri sayım | Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez karşı karşıya - 4

MOURİNHO İLE BURUK ARASINDAKİ MAÇLAR

21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

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