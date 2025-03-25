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Derbiye geri sayım: TFF hakem kararı için toplanıyor

TFF yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda derbi için yabancı hakem kararını masaya yatıracak. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem konusunun karara bağlanması bekleniyor.

Derbiye geri sayım: TFF hakem kararı için toplanıyor - 1

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda derbi için yabancı hakem kararını masaya yatıracak.

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Derbiye geri sayım: TFF hakem kararı için toplanıyor - 2

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yerliden yana olduğu biliniyor.

Derbiye geri sayım: TFF hakem kararı için toplanıyor - 3

Ancak yönetimde, Galatasaray-Fenerbahçe maçında yapılan uygulamanın diğer kulüplere haksızlık olmaması adına tekrarlanmasının gerektiğini düşünen isimler de bulunuyor.

Derbiye geri sayım: TFF hakem kararı için toplanıyor - 4

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair bir açıklama gelmişti.

"Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanılmıştı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyleydi:

"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan ’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü"

Derbiye geri sayım: TFF hakem kararı için toplanıyor - 5

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da oynanacak. 

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