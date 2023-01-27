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Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde

İspanya Kral Kupası'ndaki Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 1

İspanya Kral Kupası'nı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.


Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 2

Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid'den Morata'nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.


Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 3

Atletico Madrid, Savic'in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema'nın 104 ve Vinicius'un 120+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.


Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 4

Diğer eşleşmede ise Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı.


Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 5

İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükselen diğer takımlar: Barcelona ve Osasuna.

Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 6

İşte Madrid derbisinden diğer kareler...

Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 7
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 8
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 9
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 10
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 11
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 12
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 13
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 14
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 15
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 16
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 17
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 18
Derbiyi kazanan Real Madrid yarı finalde - 19

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