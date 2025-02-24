Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde düdük çalmaya hazırlanan Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 tarihinde Slovenya’da dünyaya geldi.



2010 yılından itibaren FIFA kokartlı olan Vincic, uluslararası birçok arenada maç yönetti. 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak görev yapan Vincic, 2020 yıllarda ise Avrupa futbolunun gözde hakemlerinden birisi oldu.