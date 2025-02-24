Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ve şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Kariyerinde yönettiği önemli maçlarla gündeme gelen hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Slavko Vincic, 2024-2025 sezonunda 22 karşılaşmada görev alırken 88 sarı kart ve 3 kırmızı kart çıkardı. Vincic, geçtiğimiz sezon ise Şampiyonlar Ligi final maçında düdük çalmıştı. Peki Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında ve başarıları neler? İşte, kariyeri ve başarıları…
Türkiye Futbol Federasyonu 25. haftada oynanacak derbinin hakemini Slavko Vincic olarak belirledi. Yabancı hakem konusunda federasyonun önünde birçok alternatif bulunurken Vincic ismi gündem olmuştu. Vincic’in kariyerinde Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali gibi önemli maçlar bulunuyor. Sloven hakem bu sezon Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Ligi, Slovenya Ligi ve Yunanistan Ligi’nde bazı karşılaşmalarda görev aldı. Peki Slavko Vincic kimdir, nereli? İşte, Sloven hakemin kariyeri…