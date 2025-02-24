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Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ve şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Kariyerinde yönettiği önemli maçlarla gündeme gelen hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Slavko Vincic, 2024-2025 sezonunda 22 karşılaşmada görev alırken 88 sarı kart ve 3 kırmızı kart çıkardı. Vincic, geçtiğimiz sezon ise Şampiyonlar Ligi final maçında düdük çalmıştı. Peki Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında ve başarıları neler? İşte, kariyeri ve başarıları…

Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları - 1

Türkiye Futbol Federasyonu 25. haftada oynanacak derbinin hakemini Slavko Vincic olarak belirledi. Yabancı hakem konusunda federasyonun önünde birçok alternatif bulunurken Vincic ismi gündem olmuştu. Vincic’in kariyerinde Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali gibi önemli maçlar bulunuyor. Sloven hakem bu sezon Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Ligi, Slovenya Ligi ve Yunanistan Ligi’nde  bazı karşılaşmalarda görev aldı. Peki Slavko Vincic kimdir, nereli? İşte, Sloven hakemin kariyeri…

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Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları - 2

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde düdük çalmaya hazırlanan Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 tarihinde Slovenya’da dünyaya geldi.

2010 yılından itibaren FIFA kokartlı olan Vincic, uluslararası birçok arenada maç yönetti. 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak görev yapan Vincic, 2020 yıllarda ise Avrupa futbolunun gözde hakemlerinden birisi oldu.

Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları - 3

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve diğer birçok ligde tecrübesi bulunan Vincic, 2023-2025 sezonunda Real Madrid ve Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

2020 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İsviçre - Türkiye mücadelesinde görev alan Vincic aynı organizasyonda Wembley Stadyumu’nda oynanan İtalya - Belçika çeyrek final maçında görev aldı.

Derbiyi yönetecek Slavko Vincic kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti? Slavko Vincic’in başarıları - 4

2020 yılında Bosna Hersek’te fuhuş ve uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan polis soruşturmasında yanlışlıkla tutuklanırken kısa süre sonra serbest kaldı.

Slavko Vincic, 2024-2025 sezonudna ise Suudi Arabistan Ligi, Slovenya Ligi, Yunanistan Ligi, Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi’nde görevler aldı. 22 karşılaşmada orta hakemlik yapan Vincic, 88 sarı kart gösterirken toplam 3 kırmızı kart çıkardı. Görev aldığı mücadelelerde 11 kez penaltı noktasını gösterdi.

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