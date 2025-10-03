NTV.COM.TR

Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Deplasmanda zorlanan siyah-beyazlı takım, RAMS Park'ta çıktığı 15 maçtan 2'sini galip tamamladı. Kartal, son beş maçın 3'ünün kazananı olurken 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Çekişmeli mücadelenin sonucu merakla beklenirken gözler Galatasaray - Beşiktaş maç sonucunda...

Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Süper Lig'in 8. haftasında taraftarlar dev derbiye şahitlik ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş 16. kez Seyrantepe'de buluşuyor. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takıma karşı son deplasman galibiyetini 2016-107 sezonunda 1-0 skorla elde etmişti. Öte yandan iki takımda da, aralarında gerçekleşecek derbide ilk kez forma giyecek oyuncular yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisi 4 Ekim günü saat 20:00'de gerçekleşiyor. Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein Sport 1 kanalından canlı yayımlanacak.

Maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci olacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 16. kez konuk ediyor. 15 maçın 11'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından galibiyet alamadı.

Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla alan Beşiktaş, sonraki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 4

RAMS Park'ın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilerin sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Sonuçlar (GS-BJK)
2011-2012 26.02.2012 3-2
2011-2012 06.05.2012 2-2
2012-2013 27.01.2013 2-1
2013-2014 22.02.2014 1-0
2014-2015 24.05.2015 2-0
2015-2016 08.05.2016 0-1
2016-2017 27.02.2017 0-1
2017-2018 29.04.2018 2-0
2018-2019 05.05.2019 2-0
2019-2020 15.03.2020 0-0
2020-2021 08.05.2021 3-1
2021-2022 14.03.2022 2-1
2022-2023 05.11.2022 2-1
2023-2024 21.10.2023 2-1
2024-2025 28.10.2024 2-1

Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 5

20 OYUNCUNUN RAKİP TAKIMA KARŞI İLK DERBİSİ

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak derbi maçında forma giymiş olacak.

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un uygun görmesi durumunda 7 oyuncu, ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta ise 13 futbolcu, forma giymeleri halinde kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı oynayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER