Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Deplasmanda zorlanan siyah-beyazlı takım, RAMS Park'ta çıktığı 15 maçtan 2'sini galip tamamladı. Kartal, son beş maçın 3'ünün kazananı olurken 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Çekişmeli mücadelenin sonucu merakla beklenirken gözler Galatasaray - Beşiktaş maç sonucunda...
Süper Lig'in 8. haftasında taraftarlar dev derbiye şahitlik ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş 16. kez Seyrantepe'de buluşuyor. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takıma karşı son deplasman galibiyetini 2016-107 sezonunda 1-0 skorla elde etmişti. Öte yandan iki takımda da, aralarında gerçekleşecek derbide ilk kez forma giyecek oyuncular yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?