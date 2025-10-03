Dev derbi: Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkıyor! Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında taraftarlar dev derbiye şahitlik ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş 16. kez Seyrantepe'de buluşuyor. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takıma karşı son deplasman galibiyetini 2016-107 sezonunda 1-0 skorla elde etmişti. Öte yandan iki takımda da, aralarında gerçekleşecek derbide ilk kez forma giyecek oyuncular yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?