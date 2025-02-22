Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de dev derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip sezonun 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak şampiyonluk için önemli bir adım atmak istiyor. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı sarı-lacivertliler ise rakibini mağlup ederek puan farkını düşürmeyi amaçlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Slavko Vincic yönetecek. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Şampiyonluk yolunda önemli adım atmak isteyen Fenerbahçe, derbiden mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Avrupa’da son 16 turuna kalmayı başaran sarı-lacivertliler, derbiye moralli çıkacak. Galatasaray’da ise AZ Alkmaar eşleşmesinden mağlup çıkarak Avrupa’ya veda ettti. “Aslan” ligde moral bulmayı hedeflerken ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Dev derbiye futbolseverler yoğun ilgi gösterirken karşılaşma dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak. Derbi saatine göre hareket edecekler ise maçın günü ve saatine odaklandı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…