Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk yolunda önemli adım atmak isteyen Fenerbahçe, derbiden mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Avrupa’da son 16 turuna kalmayı başaran sarı-lacivertliler, derbiye moralli çıkacak. Galatasaray’da ise AZ Alkmaar eşleşmesinden mağlup çıkarak Avrupa’ya veda ettti. “Aslan” ligde moral bulmayı hedeflerken ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Dev derbiye futbolseverler yoğun ilgi gösterirken karşılaşma dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak. Derbi saatine göre hareket edecekler ise maçın günü ve saatine odaklandı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…