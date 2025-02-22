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Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de dev derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip sezonun 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak şampiyonluk için önemli bir adım atmak istiyor. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı sarı-lacivertliler ise rakibini mağlup ederek puan farkını düşürmeyi amaçlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Slavko Vincic yönetecek. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonluk yolunda önemli adım atmak isteyen Fenerbahçe, derbiden mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Avrupa’da son 16 turuna kalmayı başaran sarı-lacivertliler, derbiye moralli çıkacak. Galatasaray’da ise AZ Alkmaar eşleşmesinden mağlup çıkarak Avrupa’ya veda ettti. “Aslan” ligde moral bulmayı hedeflerken ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Dev derbiye futbolseverler yoğun ilgi gösterirken karşılaşma dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak. Derbi saatine göre hareket edecekler ise maçın günü ve saatine odaklandı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

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Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Dev derbi, beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

DERBİYE YABANCI HAKEM ATAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbide yabancı hakemin görev yapacağını açıkladı. Mücadeleyi tecrübeli hakem Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. 

Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

EZELİ RAKİPLER ARASINDA 6 PUAN FARK VAR

Sezon başından itibaren zirveden inmeyen Galatasaray oynadığı 23 karşılaşmada sadece 3 beraberlik alırken namağlup unvanını koruyor. Sarı-kırmızılılar, topladığı 63 puanla birinci sırada yer alıyor.

Jose Mourinho yönetiminde inişli-çıkışlı performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, son haftalarda vites yükseltti. Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı olurken topladığı 57 puanla 2. sırada bulunuyor.

Dev derbi için geri sayım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

Galatasaray, mücadeleden kazanarak ayrılması durumunda puan farkı, 9’a yükselecek ve sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı 3’e düşecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından ise üçüncü sırada 46 puan toplayan Samsunspor bulunuyor.

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