Dev maçın tarihi belli oldu: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?
Boks efsanesi Mike Tyson, Jake Paul maçı için ringelere geri dönüyor. Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti. Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenen maçın tarihi belli oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?
Mike Tyson-Jake Paul maçı aylardır heyecanla bekleniyor. Boks tutkunları bu seyir zevki yüksek maçın tarihine odaklandı. Efsane boksör Mike Tyson'ın geçtiğimiz haftalarda uçakta rahatsızlanmasının ardından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı ertelenmişti. İşte, Mike Tyson-Jake Paul maçının tarihi ve yayıncı kurumu...