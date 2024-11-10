Dev maçın tarihi ve yayıncısı belli oldu: Jake Paul-Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Boks dünyası Jake Paul-Mike Tyson maçına odaklandı. YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan müsabaka kasım ayına ertelenmişti. Boksseverler şimdi dünyanın dört bir yanından bu maçın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Jake Paul-Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Aylardır heyecanla beklenen YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte, Jake Paul-Mike Tyson boks maçı hakkında bilgiler...