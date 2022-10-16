NTV.COM.TR’ye geri dön

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 1

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 2

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Maxi Gomez ve 36. dakikada Trezeguet kaydetti.

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 3

Beşiktaş'ın golleri ise 28. dakikada Larsen (kendi kalesine) ve 70. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 4

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından 10. haftayı Beşiktaş 19, Trabzonspor ise 18 puanla tamamladı.

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 5

GHEZZAL DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş’ta 7 hafta sonra ilk 11’de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 6
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 7
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 8
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 9
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 10
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 11
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 12
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 13
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 14
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 15
Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı - 16

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER